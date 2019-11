Inés Gómez Mont agradece al doctor quien le removió dos tumores cerebrales

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont acudió a su cuenta de Instagram la mañana de este miércoles para hablar a detalles sobre su reciente operación tras serle detectados dos tumores cerebrales.

La actriz cuenta que había acudido con varios doctores que no le daban el mejor de los escenarios cuando supo de su diagnóstico, señala que querían abrirle toda la cabeza haciendo de la cirugía un proceso muy riesgoso.

‘‘Decidí no tomar una decisión precipitada, pues quería realmente estar en las mejores manos. Me daba terror lo que estaba sucediendo, fue algo que me tomo por sorpresa, jamás me imaginé que una visita al médico, terminaría en una noticia cómo está.. “ Ines tienes dos tumores cerebrales”’’, señaló la famosa.

Gómez cuenta cual fue la primera impresión del doctor que la operaría, asegura que fue ‘‘sonriente, amable, sencillo y sobre todo muy optimista, hizo hasta lo imposible para evitar abrirme la cabeza. Le platiqué de la cantidad de hijos que tenía y no se la creía, lo único que le pedía era que me cuidara para estar bien para ellos’’.

Mont decidió no hacer la historia más larga y pasó a reconocer el gran talento de su doctor, un migrante que cruzo la frontera en busca de un mejor futuro.

‘‘Hoy @doctorqmd es la cabeza del departamento de neurocirugía de la clínica Mayo la más importante del mundo. Si de verdad entendieran la persona tan importante y respetada que es a nivel mundial y lo sencillo que es, no darían crédito. Les presumo que hasta Bratt Pitt le está haciendo una película sobre su vida!!’’.

La presentadora continuó halagando su trabajo e incluso dio a conocer el gran cariño que le guarda por tan excelente trato y experiencia.