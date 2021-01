Indigna vocalista de Intocable por presumir palancas para vacunarse contra el Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, provocó gran indignación en las redes luego de presumir que ya se vacunó contra el Covid-19.

El cantante de "Me dueles" publicó un tuit en el que dijo que tenía tres días de haberse aplicado la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

"Tengo 3 días vacunado como perro contra el COVID..... Y me siento bien", escribió Muñoz.

Tengo 3 días vacunado como perro contra el COVID..... Y me siento bien......������������������ — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 22, 2020

Incluso en otra publicación aseguró que recibirá la segunda dosis de la vacuna el próximo 9 de enero.

"No duele la vacuna, sólo duré 2 días con el brazo adolorido, y con un ch*ngo de sed. Voy a la segunda dosis el 9 (de enero)", escribió.

No duele la vacuna, solo dure 2 días con el brazo adolorido, y con un chingo de sed.... Voy a la segunda dosis el 9..... https://t.co/MCZdscCVjD — Ricardo Muñoz (@IntocableRJM) December 23, 2020

Aunque varios de sus fans se alegraron por él, otros más le reclamaron que haya accedido a la vacuna cuando el plan es que el personal médico debe ser el primero en vacunarse.

"¿No te da vergüenza? El sector salud es el que necesita más esa vacuna no tú", "No puedo creer que alguien se alegre de que una persona con palancas accediera a la vacuna", "No creí que fueras corrupto, Ricky, me decepcionas", son algunos mensajes que pueden leerse en Twitter.

Para empeorar las cosas, el cantante aseguró que la vacuna le costó 20 dólares y que logró acceeder a ella gracias a que tiene palancas.