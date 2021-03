Indican que Fernando Carrillo llegó muy drogado a entrevista con Yordi Rosado ¡lo tuvo que correr!

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Yordi Rosado revelara que un famoso actor llegó extremadamente drogado a una entrevista, en redes ahn dicho que se trata de Fernando Carrillo.

Durante el programa de Carlos Alazraki en su canal de YouTube, Rosado reveló que esa ha sido una de sus peores experiencias.

"Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tú no podía hacerle una sola pregunta”, dijo el también locutor de radio.

Agregó:

"Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas", continuó.

Yordi indicó que se tuvo que esconder para que lo pudieran sacar de su casa.

“La entrevista fue en mi casa, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, ‘ya me quiero ir. Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de ‘ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga’”, comentó.

“Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, reveló.

“Muy raro, nos invitó a su playa, y decía ‘mi hotel’. No, no es Palazuelos, él es un encanto y auténtico, este cuate era de ‘ven acá, y yo tengo’, yo decía ya wey, literal me metí y me escondí en mi baño. Ya le tuvieron que decir, ‘perdón, Yordi se sintió mal’”, finalizó.

La periodista Angélica Palacios fue una de las personas que indicó que se trató de Fernando Carrillo.

Hace tiempo, Fernando Carrillo fue tachado de promover y vender drogas alucinógenas en un hostal que abrió en Quintana Roo.

En este lugar señalaban que promovía el ritual de "El Sapito", en donde una sustancia llamada Dimetiltriptamina se extrae de la espalda de un sapo para fumarla o untársela en la piel.

El actor se defiendió de estas acusaciones a través de una entrevista para el programa Venga la Alegría.

"¿Qué son las drogas y qué son las medicinas? Por que yo por ahí veo en Tulum varias tiendas que dicen 'drugstore', eso quiere decir 'tienda de drogas', así se llaman las farmacias", dijo.

"¿Cuáles son las drogas legales e ilegales? ¿Quién tiene el poder de decidir esta sí y esta no? El tabaco, como hay un grupo muy poderoso que lo apoya, ese sí es chido... el prozac, los antidepresivo, eso sí es legal", comentó.

El histrión decidió hacer el ritual para conectarse con él mismo y ahora quiere invitar a más personas a vivir esta experiencia que le cambió la vida.

"No te estoy diciendo que hagan algo como 'métete una raya de coca', porque sé que eso es muy dañino y negativo, pero sí te puedo decir 'me siento increíble'", agregó.