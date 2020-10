Incursiona Eva Cedeño en la comedia con 'Mi querida herencia'

Tijuana, BC.- Luego del éxito que tuvo como protagonista en “Te doy la vida” la actriz Eva Cedeño le entrara a la comedia en “Mi querida herencia”.

A partir de este lunes 5 de octubre, la sonorense tendrá una participación especial en la serie cómica que tienen Paul Stanley y Roxana Castellanos.

“Pamela va a un lado opuesto de lo que acabo de hacer con Elena Villaseñor en Te doy la vida, creo que como actriz y como parte de mi carrera, me funciona usar esta parte de la versatilidad y que vean a Eva fuera del melodrama tradicional”, puntualizó.

En entrevista vía telefónica, la actriz de 30 años de edad, destacó que “Pamela” es la ex pareja de Carlos (Stanley) quien tras enterarse de este matrimonio, se empeñan en separarlos, pues no supera que Carlos haya elegido a Deyanira (Castellanos) y no a ella como su esposa.

“Quiero que vean a una Eva haciendo papeles completamente distintos, y que al final le entiendan al personaje, esta novia incomoda, que te hará reír mucho”, destacó.

Reconoció Cedeño que su papel no fue tan ajeno estructurarlo, porque son situaciones que aunque no han sido directas, las han vivido de alguna forma.

“Estas historias son muy cercanas a vivirlas, cuando me puse a crear a Pamela, a explorar con ella, me di cuenta que yo he visto este tipo de situaciones antes, y llega a romper todo lo que estaba establecido”, indicó.

Cedeño, quien fue invitada a participar en este proyecto de Elías Solorio, detalló que no es fácil hacer comedia, sobre todo cuando viene de un melodrama con tanto éxito.

“Yo llegue entendiendo la comedia de cierta forma y cuando veía el tipo de comedia que ellos hacían y cómo se comunicaban con ella, creo que hay que tener un bagaje cultural para hacer cierto tipo de comedia como lo hacen mis compañeros”, considero, que es la primera vez que hace un personaje de este tipo.

Además en este proyecto, Eva trabajará por primera vez junto a su hermana Paloma, que también es actriz.

Mi querida herencia se transmitirá todos los lunes por Las Estrellas a las 23:00 horas en la barra de comedia “Noche de buenas”.