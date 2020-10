Increíble transformación de Khloe Kardashian en Instagram y la confunden con Ariana Grande

Fotografías publicadas por Khloe Kardashian causaron asombro en su cuenta de Instagram, luego de que este viernes publicara una sesión de fotos en la que se ve irreconocible.

La socialité quiso compartir sus fotografías con sus seguidores, interactuando a su vez con ellos, quejándose del calor que hacía en Los Ángeles, a pesar de estar en el mes de octubre, cuando se supone que la temperatura debería de bajar.

¡¡Hombre, esta ola de calor es intensa!! ¿No es octubre? Lex, esto es para ti”, escribió Khloe.

Foto: Instagram/khloekardashian

Una de las fotografías que Khloe compartió con sus seguidores.

Pero los fanáticos, no solamente se fijaron en la escultural figura que lucía Khloe, misma que, además, estaba bajo un corsé con estampado gráfico y un par de pantalones de látex ceñidos, sino por lo “diferente” que se veía su cara, como si se hubiera hecho unos “arreglitos” que no disimularon mucho el “antes” y el “después”.

Los comentarios de sus fans comenzaron a llenar la bandeja de mensajes, ya que mientras unos decían que se trataban de los “retoques” en las fotografías, otros comentaron que en el video que la Kardashian menor había compartido, también se veía igual.

“¡Se ve diferente cada semana!”, escribió un fan. Otros de los comentarios fueron: “¿Qué diablos es esto?”, “Khloe, ¿Eres tú?”, “¿Dónde está Khloe?”. Incluso, algunos comentaron que habían pensado que se trataba de la cantante Ariana Grande.

Parecía que la estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 36 años de edad, estaba revisando los comentarios, ya que se tomó el tiempo para responder a un usuario, luego de que éste le escribiera “Dinero bien gastado” debajo de la imagen, poniéndole: “La sombra de todo”, junto con tres emojis de risa y llanto.