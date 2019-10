¡Increíble! Bárbara de Regil acepta reto de comer un taco con grasa

Bárbara de Regil, después de la polémica causada en redes sociales por sus declaraciones respecto a la comida poco saludable y beber en exceso, habló sobre el tema en una entrevista realizada por el popular youtuber conocido como “El Escorpión Dorado”.

Como se recordará, hace algunas semanas la actriz dio su opinión sobre lo que llamó ‘hábitos poco saludables’ al expresar: “Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y al día siguiente se traga unos tacos fritos, te estas destruyendo amiga...”

Retomando el tema, De Regil dejó claro que no le preocupa la polémica y que incluso ella se da sus gustos de vez en cuando. “Me gusta, me gusta que se arme polémica, por qué no. Yo les dije: ‘el amor propio empieza desde lo que piensas y también cuídate físicamente, irte a destruir el cuerpo pues claro que eso trae consecuencias, lo frito trae muchas consecuencias’. La neta, una vez al mes... de repente un sushi que trae un camarón frito”.

Incluso aceptó que no es una especialista en el tema, pero que le apasiona y que procura estar bien informada. “No soy nutrióloga, no quiero ser nutrióloga, no me interesa, pero sí investigo muchísimo sobre el que me hace bien, sobre que no… ando todo el día investigando”.

Y de las críticas que recibe por enseñar de más, la protagonista de “Rosario Tijeras” niega que lo haga por vanidad y que su objetivo es únicamente ayudar. “Yo no soy de las que enseñan para presumir, yo soy de las que enseñan para motivar…. Yo no enseño nalga…yo nunca he hecho una revista y me han ofrecido.”

Para cerrar la entrevista, la actriz aceptó el reto de comer un taco con grasa, aunque solo fue un bocado. “Wey está lleno de aceite maldita sea… me va a dar diarrea… si esta bueno no ma…”.