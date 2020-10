Incomodan a Raúl “El Negro” Araiza, recordándole su infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los episodios más polémicos en la vida de Raúl “El Negro” Araiza ocurrió en 2015, cuando se dio a conocer que había engañado a su esposa Fernanda Rodríguez, con quien había estado casado 24 años hasta que se separaron en 2019.

Pese a que ese momento de su vida quedó en el pasado, muchos periodistas e incluso colegas de la farándula han sacado a flote el tema, como ocurrió en una conferencia de prensa de la obra de teatro “A oscuras me da risa”, donde actúa con Ariel Miramontes “Albertano”, Ninel Conde, José Luis Guarneros y Ulises de la Torre.

“Creo que ‘El Negrito’ tenía un comentario acerca de la infidelidad, ¿no?”, dijo un reportero, refiriéndose al desliz del actor.

Según reportó "Ventaneando", a Raúl no le quedó de otra más que reírse mientras los demás periodistas de la rueda de prensa cantaban a coro “¡Uy!”.

“Estamos chupando tranquilos”, bromeó Araiza para amenizar las cosas.

Después, aseguró no estar molesto por la pregunta, ya que aquel episodio de su pasado sigue persiguiéndolo hasta el día de hoy.

“Yo no soy alguien que cargue con penas o vergüenzas mis errores porque he tenido también aciertos, como todos, nunca me he arrepentido de lo que he hecho en mi vida, pero sí hay que pedir perdón, hay que aceptar, lo mío ha sido muy transparente”, comentó.

Actualmente, Raúl Araiza disfruta de su romance con María Amelia Aguilar, quien funge como psicóloga del programa “Hoy”, donde él trabaja como conductor.