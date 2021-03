Iñaki, de Fobia, hará homenaje a Sax en podcast "Leyendas del Rock"

El músico Iñaki Vázquez, integrante de los grupos Fobia y Moderatto, considera terrible lo que ha pasado con el Covid-19 que se ha llevado a muchos colegas dentro de la música.

"Hay muchos que han muerto incluso aunque no se ha reportado como Covid, ha habido complicaciones de salud que ya algunos podrían traer y el virus ha hecho que las cosas se compliquen aún más", dice en entrevista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Por otro lado el impacto económico de la pandemia para los músicos es devastador porque aunque intentamos hacer nuestras transmisiones online y ese tipo de cosas la verdad es que casi no ha habido ingresos ni para nosotros ni para toda la planta técnica de la música".

Pero el tecladista no sólo lamenta las pérdidas en la industria musical, como recientemente ocurrió con el fallecimiento de Eulalio Cervantes Galarza, conocido como Sax en honor al instrumento que tocó para La Maldita Vecindad, señala que han sido tiempos muy difíciles para doctores, managers, gente de staff, no nada más los músicos.

Mientras regresan los shows en vivo Iñaki está terminando la primera temporada de su podcast "Leyendas del rock", que se encuentra en la plataforma Deezer y donde más que enfocarse en promocionarse a sí mismo está retratando el legado de bandas importantes con las que estuvieron a la par del crecimiento de Fobia, grupo fundado a finales de los años 80.

"Para mí es importante no perder el piso de dónde vengo y quién soy, a mí a veces me parece un poquito artificial que gente de otra generación pretenda estar demasiado en contacto con todo lo que está pasando", señala.

"El enfoque en Leyendas del rock son las bandas de mi generación que son a las que más conozco porque además va en el sentido de haberlos conocido personalmente o haber interactuado con ellos, no necesariamente tienen todos que haber sido mis cuates, ni nada", explica.

Botellita de Jerez, Café Tacvba, Julieta Venegas, Eli Guerra y, por supuesto, Moderatto y Fobia, forman parte del podcast. Además Iñaki comparte que había buscado a La Maldita Vecindad pero no logró concretar la entrevista y, tras la muerte de Sax, buscará la manera de hacer un especial en forma de homenaje.

Iñaki cuenta cómo recuerda aquellos años en que comenzaban a construir la historia de Fobia y cuya relación con otros músicos nutre su podcast.

"Yo era una persona, no tímida pero como no me gustaba tomar en aquel entonces yo me iba temprano de las fiestas entonces muchos de mis amigos de las bandas son mucho más compas de la mayoría de los músicos, a mí me tenían buen aprecio y me saludaban, pero ya para cuando estaban brindando felices de la vida yo estaba en mi casa en pijama", relata.

"Pero sí mi perspectiva de conocer a mis colegas en aquel momento en que estábamos muy chiquitos -los de Fobia teníamos entre 16 y 19 años, éramos de los más cachorritos de todos- pues sí es una perspectiva distinta".