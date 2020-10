"In Wonder", Documental de Shawn Mendes, se estrenará en Netflix en Noviembre

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este martes, Shawn Mendes recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que "In Wonder", documental sobre su vida, llegará a Netflix el 23 de noviembre, días antes del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio titulado ''Wonder", que llega el 4 de diciembre.

El documental, dirigido por Grant Singer, es una mirada íntima a la vida y el viaje de Mendes, filmada durante los últimos años. “In Wonder” probablemente incluirá imágenes del cantante durante su gira mundial homónima de 2019 que lo llevó por América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia.

Andrew Gertler, Shawn Mendes y Ben Winston son los productores ejecutivos del documental con Saul Germaine, p.g.a y James Haygood acreditados como productores.

Mendes, en asociación con su Fundación Shawn Mendes (SMF), también anunció recientemente un nuevo premio TIFF anual oficial en el festival, otorgado a un cineasta joven o emergente por su excelencia en la creación de una película que se enfoca en temas mundiales importantes para la juventud de hoy. . SMF busca inspirar a la audiencia de Shawn para que aprenda sobre las causas que les apasionan y ayudarles a empoderarlos para que usen la voz que tienen para traer un cambio al mundo tomando medidas y retribuyendo.

La película se une a la creciente lista de documentales de Netflix centrados en la música, incluidos "Miss Americana" de Taylor Swift, "Homecoming: A Film by Beyoncé", "The Black Godfather", "Gaga: Five Foot Two", "Quincy" y, más recientemente, " Blackpink: Ilumina el cielo ".