Impresionante! Esta es la tortura a la que se tiene que someter Eva Mendes para mantenerse joven y bella

MIAMI, Florida.- La actriz Eva Mendes, compartió con sus seguidores el aparente tormento por el que tiene que pasar para mantenerse bella, apoyada con su doctora de cabecera, quien es prima de la colombiana Sofía Vergara.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Eva publicó una fotografía en la que se le ve con la cabeza hacia atrás y en su cuello tiene encajadas siete agujas de buen tamaño, que visiblemente están en las primeras capas de la piel.

La imagen no es apta para personas susceptibles, ya que hasta ella misma se impresionó cuando se vio en la foto y lo expresó en el comentario de la publicación, además de promocionar la clínica de su doctora de cabecera y amiga Mariana Vergara, prima hermana de la estrella de “Modern Family”.

La esposa de Ryan Gosling detalló que se encontraba en la clínica de Mariana Vergara, quien finalmente había abierto su propio “spa-hogar” al que calificó como inclreible, ya que tiene muy buena iluminación y confortables instalaciones, situado en la ciudad de Miami, Florida.

“¡Muy emocionada de apoyarla como una experta técnica de belleza que abre su propio negocio de propiedad latina! ¡Pa'lante reina!”, concluyó la actriz, aompañando su mensaje con dos corazones.



También Sofía Vergara es clienta

En una entrevista que Sofía Vergara y su prima Mariana otorgaron al programa de Univisión, Despierta América, la colombiana aseguró que su prima era la culpable de conservar su belleza y confiaba ciegamente en ella, tanto, que si le dice que se ponga cemento en los ojos, se lo pondría con tal de lucir radiante.

Cuando yo vengo (a Miami) ella, sobre todo, me indica lo que está de moda. Nos comunicamos mucho por Internet y por teléfono; ella me tiene al tanto de lo que se está usando, de lo que está bueno, échate esta crema, porque a veces no puedo venir a Miami y ella averigua y me dice: ‘Búscate esto allá en Los Ángeles’… A mí me dice que me eche cemento en los ojos para dormir y me lo echo toda la noche”, externó.