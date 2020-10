¡Impactante! Pedro Sola revela cuando un asesino serial mató a un amigo de él por andar de ligue

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedrito Sola reveló el dramático momento cuando un compañero de trabajo de él fue asesinado por un asesino serial.

Según el conductor de Ventaneando, el joven le marcó cuando estaba en el programa y le dijo: "Pedrito, estoy secuestrado".

Ante esto, Sola le comentó que en un momento más le regresaba la llamada porque estaba en vivo con Patyi Chapoy. Luego él le marcó y nunca le contestó.

"Resulta que fue un día a un bar de la Zona Rosa de la Ciudad de México, y unos amigos lo vieron muy abrazado con dos sujetos, uno muy guapo y otro no tanto, y pues feliz de la vida porque era de las personas que no ligaban mucho porque físicamente no era muy agraciado", comentó Pedro.

Agregó:

"Pues resulta que el guapo era un asesino serial que mató como a tres y está en la cárcel. Total que este muchacho tuvo la desgracia de que lo mataron, y fue una desgracia porque era tipazo".

Por último Pedrito recomendó que hay que tener mucho cuidado cuando se liga en los bares porque uno nunca sabe con quién va a salir y qué es lo que va a pasar.