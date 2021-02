Impacta Yalitza Aparicio en elegante atuendo donde presenta los Golden Globes

CIUDAD DE MÉXICO.-Yalitza Aparicio, quien fue nominada al Oscar por su papel en Roma, participa como conductora del programa especial previo a la ceremonia de los Globos de Oro para TNT.

La actriz lució elegante en un vestido de Kris Goyri y joyas de Daniela Villegas.

Aparicio está a cuadro junto a Leticia Sahagún donde hacen un análisis a todos los nominados a la gala de los prestigiosos premios.

¡Sin palabras! #YalitzaAparicio viéndose increíble en un vestido de Kris Goyri y joyas de Daniela Villegas para los #GoldenGlobes �� pic.twitter.com/flsIhSXtz5 — ELLE México (@ELLEMexico) March 1, 2021

“Para mí es una gran oportunidad presentarme como conductora. Es algo muy valioso para nosotros los mexicanos el ver una representatividad en las pantallas, creo que más allá de decir de dónde eres o qué facciones tienes, es la serie de oportunidades de mostrar la diversidad que hay, de nuestras habilidades, más allá de los estereotipos”, declaró previamente la nominada al Oscar.

¡Estamos en VIVO! Llegaron los #GoldenGlobesTNT y descubrimos toda la intimidad en el preshow junto a @letysahagun, @yalitzaaparicio y la participación de @axelkuschevatzk. ¿Quién crees que se llevará más premios esta noche? https://t.co/aTAHMItCJL — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 1, 2021

Hollywood apura este domingo los preparativos para descorchar la temporada de premios de la pandemia con los Globos de Oro, la gala que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que este año será virtual en gran medida por culpa del coronavirus.



La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará hoy a partir de las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes) con dos maestras de ceremonia desde dos lugares diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

LOS FAVORITOS Y LOS ASPIRANTES LATINOS



Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.



Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.



Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.



En cuanto a las aspirantes latinas, la cinta guatemalteca "La llorona", de Jayro Bustamante, se enfrentará por el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera a "Druk" (Dinamarca), "La vita davanti a sé" (Italia), "Minari" (EU pero con diálogos en coreano e inglés) y "Deux" (Francia).



Lin-Manuel Miranda es candidato al galardón al mejor actor de una película de comedia o musical por "Hamilton",



Y Anya-Taylor Joy optará a dos premios: el de mejor actriz de película de comedia o musical por "Emma", y el de mejor intérprete femenina de una serie limitada o película televisiva por "The Queen's Gambit".