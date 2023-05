Imagine Dragons regreso a México con un gran show

CIUDAD DE MÉXICO.-Después de una espera de cinco largos años, Imagine Dragons regresó a la Ciudad de México en un emocionante instante, cuando miles de luces iluminaron el escenario para dar la bienvenida a la aclamada banda alternativa.

Los obstáculos que surgieron a lo largo del camino, incluyendo las cancelaciones por la pandemia, los problemas de garganta del vocalista principal Dan Reynolds y la elección de un recinto más grande, se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos.

Reynolds, acompañado de su teclado, emergió en el escenario del Foro Sol, envuelto en un cálido resplandor naranja, comenzó la noche con su guitarra acústica y la interpretación de "My Life".

A medida que la batería marcaba el ritmo, miles de confetis llenaron el estadio mientras "Believer", el segundo tema, comenzaba a sonar. Era como un tributo a todos los fieles seguidores que nunca perdieron la esperanza de presenciar nuevamente a la banda estadounidense en México.

El vocalista se dirigió entonces a su público con una mezcla de inglés y español:

"You are beautiful... muy bonito. Mi español no es muy bueno, pero haremos lo mejor para todos ustedes. ¿Quién vino a cantar esta noche? Si sientes alegría, disfrútala; si sientes tristeza, permítete sentir. Somos Imagine Dragons, ¿están listos?", dijo Reynolds, algo que el público respondió con un clamor de aprobación.