Il Divo celebra a las madres por streaming

Desde los mismos estudios donde grabaron Frank Sinatra, Paul McCartney y The Rolling Stones, surgió la noche de este sábado un concierto dedicado a las mamás de todo el mundo.

Il Divo, grupo musical integrado por un barítono, dos tenores y un voix populi, ofreció un recital streaming de hora y media desde California, Estados Unidos. Carlos, Urs, David y Sébastien arrancaron la velada con "Regresa a mi", interpretada en español.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Gracias madres de todo el mundo, gracias a la música", exclamó Carlos, cantante español, durante sus primeras intervenciones.

Acompañados de cuatro violinistas y un pianista, siendo tomados a tres cámaras, los intérpretes hicieron un recorrido por las canciones que desde 2003, año en que fue creado el grupo, han ido sumando a su repertorio.

Dos de ellos vestidos principalmente de negro, los otros en matices de gris, todos en pie para cantar lo mismo una versión en español de "I will always love you", que popularizó Whitney Houston, que en su idioma original "Every time I look at you", "Mama", "Caruso".

"Es una noche muy, muy especial, gracias por estar aquí", dijo el estadounidense David.

Después de "Don´t cry for me Argentina" siguió el segmento dedicado a la música latina con "Quizás, quizás, quizás", "Quien será" y "Por una cabeza", para luego retornar al inglés con "Unforgettable", "Smile", y "My girl".

"A todos los fans del mundo, los echamos muchísimo de menos", dijo Carlos.

"Cuídense mucho y esperamos volver a juntarnos pronto", agregó en alusión a la pandemia por la Covid-19 que desde hace más de un año ha provocado la cancelación de conciertos masivos.

Con "My way" ("A mi manera" en español) el cuarteto se despidió del foro en donde todo el equipo de producción lució tapabocas.