Ignacio Riva Palacio, el nuevo villano mexicano de Mickey Mouse

Quizá por su rostro, a Ignacio Riva Palacio siempre le habían ofrecido personajes del bando bueno, hasta que llegó el ratón Mickey y le vio potencial de villano.

Así que, de estar ayudando en el casting, el actor de "Rosario Tijeras" y "Nada personal" pasó a encarnar a un joven que sólo desea hacer travesuras a los protagonistas de la serie "El Ristoratino de Arnoldo", ahora en el aire.

Es más, el nombre del personaje (Keno), surgió luego de que entre directivos de la empresa comenzaran a cuestionarse el porqué no era considerado para el papel.

"Siempre había querido ser un villano, pero siempre me tocaba ser el bueno bueno; yo quería estar en el dark side, en el lado oscuro, y no se había dado, así que cuando aquí me preguntaron si podía y quería, dije que sí", comenta Riva Palacio.

Pero no se trata de un villano común, sino de alguien a quien le crearon un pasado familiar que repercute en su presente.

"Fuimos armando una historia en torno a él, que no tiene papá, y entonces con su hermana se está defendiendo solo de la vida; los dos son rechazados de muchos lugares y lo único que quiere él es sentirse aceptado, pertenecer a un lugar", explica el histrión.

El "Ristorantino de Arnoldo" comenzó a transmitirse en febrero pasado con un episodio semanal. Riva Palacio es el representante mexicano en la producción, donde también se encuentran los argentinos Ana María Cores y Julio Graham.

Las grabaciones se realizaron entre septiembre de 2019 y enero de 2020, así que libraron la pandemia por la covid-19.

A pregunta expresa, Riva Palacio considera que la presencia mexicana en producciones de Disney se irá incrementando.

"Creo que ya se empieza, justo por Disney +, a requerir más producciones porque se debe renovar todo el stock que tenían y se ha ido consumiendo rápido. Pienso van a comenzarse a hacer cosas en Colombia, en México, con talento internacional; de que un mexicano vaya a Colombia o vicerversa, por ejemplo, eventualmente sucederá", apunta.

Riva Palacio comenzará en mayo la grabación de otra serie y relatando historias en una app. La segunda temporada de "El ristorantino de Arnoldo" aún no tiene luz verde.