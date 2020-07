Ignacio López Tarso hará teatro en streaming

Tijuana, BC.- En sus 95 años de vida, 80 de carrera, y más de 30 obras de teatro, por primera vez, el primer actor Ignacio López Tarso presentará “Leonardo y la máquina de volar” a través de streaming.

Al igual que muchos sectores, el suyo se vio afectado por la pandemia, y ante lo activo y lúcido que es para su edad, dijo a través de su cuenta de Facebook que ya es tiempo de entrar a esta nueva normalidad.

“Yo me hice actor para el teatro, el cine me invitó y fui con mucho gusto, la tele también y fui a maravillarme, pero yo me hice actor para hacer teatro”, indicó.

Sentado en su estudio y rodeado de libros, el nonagenario dijo que esta obra que está preparando junto a su hijo, Juan Ignacio, tendrá duración de una hora, la fecha podría ser a principios de agosto.

“Espero que sea pronto y lo podamos grabar para que se vaya a todo el mundo y lo vea muchísima gente”, recalcó el actor.

En tanto también anunció que hará lecturas dramatizadas, también vía Live streaming y el acceso será a través de boletopolis.com.

Para más detalles, López Tarso dará a conocerlos en su cuenta de Facebook que abrió el pasado 27 de marzo.