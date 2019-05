Ignacia Michelson rompe el silencio y habla del video íntimo con Sargento Rap

Ignacia Michelson y Sargento Rap, integrantes del programa de sobrevivencia ‘Resistiré’, han dado mucho de que hablar en las últimas semanas debido a su reciente noviazgo.

Cabe recordar que Sargento Rap había estado en una ‘relación’ con Jessica Pires, también integrante del programa, y a quien dejó por una infidelidad.

Ante esto, Sargento se refugió en los brazos de ‘Nacha’, joven que lo apoyó a seguir adelante dentro del programa y con quien actualmente mantiene una relación.

Durante su estancia en el reality show los enamorados tuvieron relaciones sexuales, video que se filtró y causó polémica, tanto, que se cree que la pareja podría estar esperando un hijo.

Al respecto, Michelson publicó en su cuenta de Instagram:

Te amo , gracias por acompañarme en todo momento. Eres el put… amor de mi corazón. Pd: me da risa que critiquen que tuve relaciones, me imagino que lo anormal es no tenerlas si uno está en pareja”.