Idris Elba pide vigilar lo que comemos en cumbre del clima COP26

Glasgow, Reino Unido.- Idris Elba busca concientizar sobre la modificación de hábitos y la producción de alimentos en el planeta para combatir el cambio climático, aunque eso le conlleve problemas.

Junto a su esposa Sabrina, también embajadora del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y a la activista ugandesa Vanessa Nakate, el actor reconoció que a él mismo le irrita ver caras de famosos en un foro como la cumbre del clima COP26, pero lo justificó por el hecho de poder usar su popularidad para agitar conciencias por un problema acuciante.

Te puede interesar: Idris Elba será “Knuckles” en “Sonic The Hedgehog 2”

El debate sobre la alimentación debe amplificarse. Y si soy algo, es un “bocón”, así que voy a serlo" para que se hable más de este asunto, dijo Elba, quien intervino en la COP26 en Glasgow, en su calidad de embajador de la FIDA de la ONU.

Cadena de suministro de alimentos dañada

"Me sorprendió ver durante los peores momentos de la pandemia a ciudadanos en Occidente haciendo cola por comida, no debido al cambio climático, sino porque la cadena de suministros se había dañado. Y va a resultar aún más dañada si no resolvemos qué hacer con el cambio climático y con los sistemas alimentarios", dijo.

Te puede interesar: Greta Thunberg y la COP26: las duras críticas de la joven activista sueca a la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático

El intérprete, que se dio a conocer por su papel de Stringer Bell en la serie "The Wire", llamó la atención sobre la situación de los pequeños agricultores, "que producen el 80 % de lo que comemos", porque son ellos quienes se dan cuenta de que "las cosechas son cada vez menores porque la lluvia es diferente, el suelo es diferente... y un día iremos al supermercado y la comida no va a estar ahí".

"Creo que todos podríamos vigilar lo que comemos. Luego depende de cada individuo adoptar (una dieta concreta), pero como sociedad creo que debemos prestarle atención", subrayó el actor, antes de pedir que el continente africano se sitúe "en el centro del debate" sobre la agricultura y la alimentación.

Te puede interesar: COP26: 5 cosas sorprendentes que impactan el cambio climático (como el arroz y el queso)

Vanessa Nakate, la “Greta Thunnerg” africana

Precisamente la ugandesa Nakate, considerada la "Greta Thunberg" africana, participó dentro de la COP, tras haberse manifestado en días anteriores en el exterior del recinto, para recordar que si los seres humanos adoptasen una dieta basada en los vegetales se reducirían muchas emisiones.

"La agricultura y el uso de la tierra causan juntos el 25 % del total de las emisiones de carbono", afirmo la joven, quien también hizo hincapié en que "para alcanzar el cero emisiones debemos conseguir el hambre cero" en los países en desarrollo.