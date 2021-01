“Me tomé una pastilla en Ibiza para demostrarle a Avicii que soy genial": Lo triste de esta canción de Mike Posner donde menciona a Avicii

LOS ÁNGELES.-En el 2016 el cantante y compositor Mike Posner lanzó al mundo una canción que hasta ahora es uno de los video más vistos en Youtube.

Actualmente en la plataforma tiene más de 1.6 billones de visitas.

I took a pill in Ibiza es el nombre de dicha melodía que cuenta, según palabras de Posner, algo que sí sucedió.

El cantante, nacido en 1988 de Detroit, reveló que los hechos que mendiona la canción sucedieron de verdad.

Al parecer el dj Avicii le preguntó en un backstage si él era realmente Mike Posner [ya era bastante famoso antes del hit] y después le ofreció pastillas.

La nota triste de este hecho es que Avicii, uno de los djs más valorados el mundo y un habitual de las discotecas de Ibiza, se suicidió en 2018 en Omán cuando todavía no había cumplido 29 años.

La canción habla de drogadicción y todo lo malo que conlleva.

“Me tomé una pastilla en Ibiza para demostrarle a Avicii que soy genial y, cuando finalmente me sentí sobrio de nuevo, fue como si tuviese diez años más”, reza la letra.

Agrega:

"Paso la vida en Los Ángeles, manejo un carro deportivo solo para aparentar. Soy un verdadero ricachón pues gané un millón de dólares y los gasto en chicas y en zapatos".

"Pero tú no quieres estar igual de drogado como yo. Nunca, sabiendo por qué como yo. Tú no quieres bajarte de esa montaña rusa y encontrarte solo. Tú no quieres manejar el camión así (una alusión sobre el manejo de la vida de uno). Nunca saber en quién confiar. Tú no quieres estar atrapado sobre ese escenario cantando.Todo lo que me sé son canciones tristes, canciones tristes. Soy solo un cantante que ya tuvo su éxito. Sé cómo lidiar con épocas pasadas, pues mi nombre me recuerda una canción pop que la genté ya olvidó. Y no puedo conservar a un chica, porque tan pronto como el sol sale las dejo varadas y el trabajo es mi excusa, pero la verdad es que no sé sincerarme (abrirme, confiar)".

Cuestionado por el significado de la letra, Pozner dice que le "preocupa que la gente escuche mis canciones y piense que soy un tipo deprimido, pero también tengo sentimientos felices", dice (y en su defensa, pasa la mayor parte del tiempo en el pub sonriendo).

Sin embargo, I took a pill in Ibiza refleja un lado depresivo.

Según la revista Bilboard, Posner dice que ya se está adaptando mejor al éxito.

Recientemente se mudó a Detroit para estar con su familia; su padre tiene cáncer.

Está soltero y casi siempre dice que está sobrio, aunque una vez cada "cinco meses más o menos" toma hongos por razones que considera terapéuticas.

"Me ayudan a ver los problemas desde una perspectiva diferente", dice.

"Lo que estoy tratando de hacer es saber cómo manejar la razón de ser popular. Estoy tratando de regresar al mundo y traer mi montaña metafórica en Utah conmigo".

Por su parte, Avicii, uno de los DJs más famosos del mundo murió a los 28 años el 20 de abril del 2018.

Tim Bergling, nombre real del artista, fue encontrado muerto en Muscat, Omán, por aparente suicidio, algo que sirvió como una llamada de atención para los profesionales de la industria de la música para que la conciencia de la salud mental fuera una prioridad con más peso.

Antes de fallecer, tras varias enfermedades físicas y una vida llena de estrés, el DJ se habría tomado un descanso de los escenarios para enfocarse en su faceta de compositor.

Antes de su muerte, Avicii había estado trabajando en canciones para un nuevo álbum y dejó los temas casi completos.

Avicii usaba todo en su poder para crear sinfonías eléctricas que hicieran vibrar a la audiencia.

Por ese motivo resulta tan trágica su muerte. A pesar de que le dio tanto al mundo, nadie pudo salvarlo de su —quizás— inevitable destino.

“Todo el mundo conoce a Avicii, pero pocos conocen a Tim», es una de las frases que más resuena del documental True Stories, que revela mucho sobre su vida y los factores que posiblemente influyeron en su muerte en 2018.

El director Levan Tsikurishvili menciona esas palabras refiriéndose al lado del músico que rara vez mostraba en público y que lo afectó terriblemente, frenando su proceso creativo y llevándolo en una espiral de depresión.

El documental estrenado en Netflix —pero que fue retirado después de su muerte, posiblemente por respeto a la familia y por mostrar la realidad detrás del músico— es un retrato fly on the wall en donde Tim se abre con sus fanáticos y a la cámara, expresando la tragedia que llegó junto con su éxito.

“Es demasiado. No me gusta ser el centro de atención”, le confiesa a la audiencia, mientras detalla sobre su sensible personalidad, cómo él sólo buscaba que su música se escuchara y que subirse a los escenarios cambió su vida, pero de una forma negativa.

Descrito como "una historia con moraleja que explota la naturaleza y el costo de la intensidad de la fama" True Stories además de contar el ascenso a la fama del músico, muestra cómo Berlinger se refugiaba en el alcohol para lidiar con los escenarios y la vida de rockstar.