"I Wish You Roses": Kali Uchis anuncia nuevo sencillo y confirma dos álbumes para 2023

ESTADOS UNIDOS.- Kali Uchis encendió la escena musical en 2020 con su canción "Telepatía" y desde entonces, tanto sus seguidores como oyentes casuales han estado esperando por su próximo álbum de estudio.

Sin embargo, la espera parece haber llegado a su fin, pues la cantante estadounidense-colombiana ha revelado el título de su próximo sencillo "I Wish You Roses" ("Te deseo rosas") que formará parte de su nuevo álbum.

Tras la noticia, muchos de sus fanáticos celebraron el regreso de la intérprete de "Dead To Me", aunque algunos otros lamentaron que la pista fuera en inglés, pues consideran que su música en español también merece brillar.

Kali lanzará un álbum en inglés y otro en español

Ante los pequeños y respetuosos reclamos, Kali Uchis trajo de vuelta un tuit escrito en 2022 en el que menciona tener dos álbumes terminados, uno en español y otro en inglés, por lo que le pregunta a sus seguidores cuál quieren escuchar primero.

dropping both 2023 ���� https://t.co/vL1XikKY0Q — KALI UCHIS (@KALIUCHIS) January 5, 2023

Es aquí cuando la artista afirma que ambos serán lanzados este mismo año, por lo que todo parece indicar que el primero estreno será el disco en inglés.

Todavía no hay fecha de estreno para "I Wish You Roses" pero cabe recordar que Kali Uchis será uno de los actos musicales en Coachella el próximo mes de abril por lo que se espera que el lanzamiento de nueva música suceda entre los próximos dos meses.

