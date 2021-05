Humberto Zurita y Kika Edgar protagonizan rumores de supuesto romance

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente Humberto Zurita y Kika Edgar fueron captados por las cámaras de TV y Notas a su salida de un restaurante en la colonia Polanco de la Ciudad de México, lo que provocó una reacción de enojo por parte del actor.



Con esto, los rumores de un supuesto romance entre los actores resurgieron, pues en 2019 ya habían protagonizado una polémica de este tipo, ya que los medios aseguran que la química entre ambos surgió mientras grababan “La Reina del Sur”, serie protagonizada por Kate del Castillo.

Con su reciente salida juntos, los rumores de una relación amorosa han ido en aumento, y según una fuente cercana a la revista TV y Notas, el actor se ha vuelto “el paño de lágrimas” de Kika.



A la fecha, él no tiene una pareja formal y si Kika tiene problemas en su matrimonio, quién sabe, todo puede suceder, sólo el tiempo lo dirá”, informó la fuente.

Sobre esto, el actor se pronunció en entrevista con Mara Patricia Castañeda, asegurando que no tenía interés por el momento en comenzar una relación y afirmó que la experiencia con los paparazzis había sido “de mal gusto”.



“Fui a decirle al tipo: ¿Qué quieres, que me quite la máscara?, pero él no entendió. Le ofrecí hacerme una entrevista, yo creo que hace mejor foco que como habla. De qué me pueden acusar, qué les importa si salí con una amiga o con un amigo”, expresó el actor.



Sobre esto, la fuente de la revista informó que “ellos seguirán negando, pues como Humberto ha dicho: hay secretos que te llevas a la tumba”.



En entrevista con la periodista mexicana, el actor expresó que es libre de rehacer su vida, pero que no está buscando un nuevo amor, pues afirma que eso ya lo vivió con la fallecida actriz Cristian Bach.



Además, informó que, tras la muerte de su esposa, pasó por etapas de enojo hasta que finalmente pudo aceptarla y encontrar el consuelo.



“Pasé ciclos, primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino. Hoy lo veo diferente”, concluyó Humberto Zurita, expresando que “Dios es el gran jardinero y se llevó a la mejor flor que tenía”.