Humberto Zurita se expresa sobre supuesta relación con Stephanie Salas

Ciudad de México.- Recientemente se habrían desatado los rumores sobre una presunta relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita después de que Sylvia Pasquel avivara el chisme al decir que le encantaría tener un yerno como Humberto.

Aunque Zurita no quiso hablar con los medios que los abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, al regresar a la capital se detuvo para hablar con los periodistas y explicar su reacción en su primer encuentro.

Es que ustedes no entienden que a veces uno ya va tarde al avión, si me detengo como me estoy deteniendo ahorita, se me va el avión, ahorita voy a ensayos, y bueno, les doy esta entrevista”

Declaró el actor.

¿Tiene relación con Salas?

Ante la pregunta directa sobre si mantiene un romance con Salas, el artista contestó: “No te voy a responder nada personal, nada, me molesta, yo no invito a mi casa más que a mis amigos, perdóname que te lo diga…”.

Acto seguido, Humberto recalcó que no desea hablar de su vida personal con los medios de comunicación. “Si te doy un arrocito, termina siendo una paella… ¿sabes hacer paella?, porque yo no. ¿Es lo único que les importa de verdad?, de un ser humano es lo único que les importa ¿de verdad?, porque se me hace muy chiquito, ¿me entiendes?, se me hace muy, muy poquito, para mi persona que soy un actor de muchos años de trayectoria”, expresó.

Al respecto de lo que piensa de Stephanie Salas, Zurita detalló: “Es una súper chava, la conozco hace miles de años, bueno no tiene tantos ¿verdad?, y de ella para acá no solo a ella. Mi gran relación con Silvia Pinal ha ido de muchísimos años, me parece muy mal que la prensa esté ocupando su tiempo en difamarla, en hacerle daño, en lastimarla, no se lo merece, es nuestra Diva de México, quizá la persona más importante del medio que está viva y luego escucho cosas muy tontas de verdad”.

Viviendo su vida

Sobre cómo se encuentra en su vida sentimental, el artista únicamente manifestó: “lo que pasa es que ustedes me preguntan cosas que ni yo mismo tengo claras para mí, o sea, yo simplemente estoy viviendo mi vida”.

Pese a esta forma de responder ante los medios mexicanos, en Argentina sí decidió hablar un poco más de su estado amoroso durante la entrevista que concedió al programa Mamás felices.

“Yo te diría unas palabras de Ernesto Sábato que dice que ‘la vida es para los vivos y lo vivos tenemos que estar acostumbrados a los cambios’ […] Solo te voy a decir que Stephy (Salas) y yo pues estamos pasando un buen rato, estamos pasando un buen momento”, dijo sobre su vínculo con la intérprete de ‘Ave María’.