Humberto Zurita niega que habrá boda doble con Stephanie Salas

Ciudad de México.- Humberto Zurita acabó con los rumores que surgieron sobre la posibilidad de que el actor se casa con Stephanie Salas durante la boda de Michelle con Danilo.

Desde hace días el tema de la boda acaparó nuevamente los titulares, por lo que Humberto aprovechó su encuentro con la prensa para negar la boda doble como se especula.

Claro que no, en el momento que ellos decidan y ya tengan todo arreglado y planificado, yo con todo gusto los voy a acompañar”

Explicó el intérprete de 69 años, negando de esta forma cualquier posible unión legal o religiosa con la cantante de 53.

Feliz con la relación

Sin embargo, el protagonista de telenovelas no ocultó lo feliz que se encuentra con este romance e incluso manifestó que probablemente su fallecida esposa, Christian Bach, tuvo algo que ver con su nueva relación sentimental.

“Ah si, pues mira, es muy curioso, porque a lo largo de mis años me ha pasado, me pasaba con Christian y ahora me pasa con Stephanie que, para mí Stephanie es una bendición, hasta si se vale decir así ‘ahí estuvo la mano de Christian’, porque era muy amigas, íntimas amigas”, declaró al respecto.

Acto seguido, el artista confesó lo encantado que se siente con los detalles que Salas tiene para él y sus hijos, los actores Sebastián y Emiliano Zurita.

“Ya hemos compartido, por ejemplo, ahorita mi cumpleaños Stephanie me hizo favor de hacerme una invitación y fuimos a Los Cabos, y ella preparó todo y les habló a mis hijos, y ahí nos reencontramos Sebastián, Emiliano, Mich fue la única que faltó porque ella anda en Europa, pero estuvimos conviviendo ahí unos días”, contó.

Sin impedimentos

Finalmente, Humberto se dijo contento y tranquilo de que la dinastía Pinal, incluyendo a Doña Silvia, y los Zurita no hayan puesto ningún impedimento para su noviazgo con Stephanie.

“Sí, obvio, ella, yo pienso que nuestras familias, tanto la de Stephanie con sus hijas, con Mich, que es de la misma edad, es muy curioso porque coinciden la edad de Mich con la de Sebastián, creo que se llevan un año, y luego siete años después nació Camila y nació Emiliano, así que es muy curioso ¿no?”, concluyó.