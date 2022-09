Humberto Zurita considera usar una médium para comunicarse con Christian Bach.

Ciudad de México.-Humberto Zurita está promocionando su programa llamado " “Inexplicable” que tratatá de casos vinculados con lo sobrenatural y por ello, recordó a su fallecida pareja.

Quiero pensar que siempre hay algo más poderoso, más grande que nosotros mismos, los seres humanos, ojalá así sea, porque dentro de todo, en mis anécdotas, yo te puedo decir que acabo de tener una pérdida muy fuerte de dos mujeres a las que yo amaba profundamente, mi madre, mi esposa”

confesó el artista en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, el padre de Sebastián y Emiliano Zurita externó su deseo de volver a ver a las personas más importantes de su vida que ya no están en este plano físico. “Me encantaría de verdad creer y tener esa fe como para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos”.

Debido a que estuvo casado con Christian por más de 30 años, Humberto reveló si ha considerado la opción de comunicarse con ella a través de una médium.

“Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá, ¡sería maravilloso!, digo no sé, espero que no se me aparezcan muertos, sino como vivos se sentaran a mi lado. A lo mejor primero si día ‘¡ay, cabr*n!, ¿qué onda?’, pero estaría padre ¿no?”, expresó.

Tras quedarse viudo, Humberto Zurita ha sido relacionado sentimentalmente con dos reconocidas mujeres del medio artístico, la primera Kika Edgar, con quien compartió escenas en la serie La Reina del Sur, y recientemente con la ex de Luis Miguel, Stephanie Salas