Humberto Zurita afirma que no desea convertirse en abuelo

Alejandro Fernández y Juan Soler presumen de la dicha de haberse convertido en abuelos, Humberto Zurita confesó que él no desea llegar a este punto en su vida.

A más de 3 años del deceso de su esposa Christian Bach, Zurita explicó el motivo por el que no le gustaría que los dos hijos que procreó con la actriz le dieran nietos, a pesar de que muchas personas le mencionan que es una etapa que le cambiaría la vida.

No me veo como abuelo, yo ya eduqué a mis hijos y todos me dicen lo bonito que es ser abuelo, si se me da qué bueno, pero no es algo que añore. Ahorita más que nunca la edad de mis hijos todavía les da para que estén como su serie y vivir solteros”, explicó Humberto en entrevista para el programa Sale el Sol.

La actuación

Previo a esta revelación, el artista expresó lo orgulloso que está de que sus hijos triunfen en la actuación, además de agradecer todo el cariño que sus descendientes han recibido por parte del público.

“Sebastián y Emiliano orgullosos deberían de estar con lo bien que han hecho las cosas. Estoy agradecido con la vida, con el público, con ustedes (los medios de comunicación), con el medio que los ha arropado tan lindo y con tanto apoyo”, expresó.

Cambiando radicalmente de tema, Humberto Zurita también se refirió a la ausencia que vive todos los días desde la muerte de su mujer.

“Christian está en mi corazón, en el corazón de sus hijos y cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella está siempre con nosotros y el cuerpo no es sólo más que un vehículo de transición para mí y ella ya lo transitó. Nos dejó muchísimos años de alegría, amor, nos enseñó a conocer el amor y la gratitud”, declaró.