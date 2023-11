Humberto Zurita aclara si firmó contrato para no hablar de la boda de Michelle Salas

Ciudad de México.- Humberto Zurita fue abordado por los medios sobre la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz donde asistió con la madre de la novia, Stephanie Salas.

El actor señaló que sí hubo un contrato de confidencialidad para no revelar detalles del evento, y también se pronunció sobre la salud de su suegra Sylvia Pasquel.

Está muy bien ella, ya pasó por su transe. No, no tiene nada de eso afortunadamente, trombosis no, para nada, yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna, es lo que te puedo decir, ni siquiera la he visto porque la verdad es que ella está bien, se quedó ahí descansando”

Explicó el intérprete a los medios de comunicación que lo captaron en un evento en la Ciudad de México.

Primeras interrogantes

Pero al escuchar las primeras interrogantes sobre la boda de la hija de Luis Miguel, únicamente respondió: “Te amo Mich… Te amo Mich”.

Ante tal hermetismo, las dudas con respecto a si había firmado un contrato de confidencialidad que le impedía hablar del tema, el padre de Sebastián Zurita manifestó:

“No sé, te lo juro, yo no te estoy diciendo nada porque no tengo autoridad, porque no me siento con la autoridad, ni me siento con el derecho de abrir un lugar que ellos han decidido manejarlo como lo manejan, punto, es eso nada más”.

Vacaciones románticas

Finalmente, Humberto Zurita de lo que sí quiso hablar fue de las románticas vacaciones que pasó junto a su novia Stephanie Salas en Roma.

“La pasé muy bien, me la paso muy bien con Stephanie, ya lo saben, ¿se ve no?, lo subimos, lo posteamos, y como gana bien, pues ya está”, dijo con un gran sentido del humor.