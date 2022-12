Hugo Stiglitz estalla al escuchar el nombre de la esposa de Andrés García

Ciudad de México.- Desde su juventud, Hugo Stiglitz y Andrés García forjaron una gran amistad.

Los dos actores se convirtieron en galanes durante los años 70 y 80 hubo cuando actuaban en televisión y cine mexicano.

Debido a que en los últimos meses la salud García ha decaído considerablemente, además de colocarse en medio de la controversia entre su esposa e hijos por temas de su herencia, es que ahora su gran amigo quien se pronunció al respecto de toda esta situación dejando entrever su descontento con Margarita Portillo, mujer del dominicano.

“Sí, está muy triste todo, pero sí hablo con él muy seguido, cuando se puede, y espero que se reponga, que esté mejor y que tenga amor a la vida, lo más importante de los seres humanos es amar la vida, si amas la vida, amas a todos, entonces yo le digo que confíe en Dios y que ame la vida para que le eche ganas”, declaró el mexicano durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación.

Tiene proyecto para Andrés García

Al ser interrogado sobre si considera incluir a García en alguna de sus cintas, Hugo comentó: “El papel que tiene que hacer es vivir, ya con lo que dio ya, pero tenemos un plan, un proyecto ya que se mejore, pero ahora está complicado”.

Sobre las recientes diferencias que Andrés mantiene con Leonardo García, quien acusa a Margarita y el hijo de ésta de no cuidar adecuadamente a su padre y tener intenciones de quedarse con todos sus bienes y dinero, Stiglitz solo dijo: “Es vida de él, no la mía”.

Sin embargo, el tono del primer actor y director cambió cuando los reporteros mencionaron el nombre de Margarita, pues inmediatamente respondió molesto: “Yo no sé quién es Margarita, no quiero hablar de Margarita, prefiero mejor Andrés”.

Fotos: Agencia México

Anécdotas con Andrés García

Por último, Hugo Stiglitz manifestó que tiene muchas anécdotas con Andrés García y externó su preocupación por lo que vive su gran amigo y colega en este momento.

“Una vida juntos, un gran tipo, lo quiero mucho y siento mucho lo que le está pasando. No quiero hablar de eso, no sé cómo esté, no me gusta lo que le está pasando, entonces es muy triste, no es momento para…”, explicó antes de retirarse del lugar.