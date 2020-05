'Hugo Sánchez', de 'Club de Cuervos', se transforma como personaje en nueva serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Acción y comedia son los dos géneros con los que la serie "R" experimenta, y algunos de sus personajes, encarnados por los actores Jesús Zavala y Marco de la O, cuentan cómo fue dejar atrás su zona de confort con roles distintos a los que han hecho antes.

"Vallarta es un personaje con un tono muy sarcástico, es la antítesis de Hugo (Hugo Sánchez en "Club de cuervos") y ahora tener este personaje un tanto encantadoramente odioso y abusivo me hace feliz", dijo a Efe en una entrevista telefónica Zavala.

El actor da vida en "R" al jefe de Franco Barrón, interpretado por un irreconocible Mauricio Ochmann. Vallarta será rotundamente agredido después de sacar de sus casillas con regaños a Barrón, quien tras recibir una noticia errónea de que tan solo le queda un mes de vida, decide darle un giro a su vida y atreverse a cosas que nunca imaginó.

Sin embargo, a pesar de lo poco simpático que se presenta su personaje al inicio de la serie, Zavala, quien recientemente estreno "Veinteañera, divorciada y fantástica" (que será reestrenada por la pandemia), asegura que irá cambiando la perspectiva que la gente tiene de su personaje conforme avance la historia.

"Vallarta es un personaje que no importa qué tenga que hacer para llegar a lo que se propone, la meta que tiene. Si vemos eso desde el personaje de una serie que es de acción, se vuelve entretenido", aseguró.

Zavala, además, espera pronto regresar al musical "Hoy no me puedo levantar", en la que interpreta a Colate y está ansioso de poder estrenar "Más que mil palabras", en donde trabajó con Verónica Castro en su regreso al cine y con el icónico actor Héctor Bonilla.

"Fui muy afortunado en muchos sentidos: desde el personaje que me toca, hasta estar con Verónica Castro y Héctor Bonilla. Son dos figuras que no las tienes en tus planes y lo ves como cosas que no te van a tocar a ti", aseguró.

Un respiro en la interpretación

Marco de O también sale de su zona de confort para dejar de ser aquel narcotraficante que interpretó en la serie "El Chapo" (2017). Es curioso que en "R" coincide con Mauricio Ochmann, quien interpretó al mismo narcotraficante en la serie "El Chema" (2016).

"Después de 'El Chapo' y 'Rambo V" (2019), este personaje fue como un 'reset' para poder mostrar otra cara de Marco como actor, me sirvió mucho", aseguró a Efe.

Su personaje es Fidel, "un antagónico del personaje que hace Andrés Almeida (Francisco Barón). Yo soy su mejor amigo y estoy enamorado de su esposa y me quedo con ella. Es divertido porque es un malo muy gracioso, no es el típico malo sino que todo el tiempo tiene sus chistes y humor, lo que lo hace más humano", aseguró.

Además, para él no ha sido complicado adaptarse a la comedia, pues cuenta que sus inicios estuvieron en el teatro y que fue justo ahí donde tuvo oportunidad de explorar el género.

Explica que es la gente la que no está acostumbrada a verlo en este tipo de papeles, por lo que le intriga el recibimiento del público.

"No es nada ajena a mí la comedia: empecé haciendo obras de teatro de comedia, estoy completamente adaptado, solo que la gente empieza a ubicarme por mis papeles serios", aseveró.

Aunque sus proyectos han estado en la cima y ha logrado posicionarse como protagonista en los más recientes, Marco asegura que la originalidad de la serie lo hizo aceptar el papel que le fue ofrecido.

"Quiero seguir la línea de protagónicos y antagónicos porque uno tarda mucho tiempo en lograr tener este tipo de personajes. Me llega la propuesta del personaje y aunque no es un protagónico ni un antagónico principal, es una serie donde no todos son protagonistas y todos juegan un rol importante", explicó.

Sobre quienes han catalogado a la serie como una "narcoserie" más, Marco, quien sabe del tema, asegura que no le parecería negativo que así fuera, pues considera que es resultado del contexto inmediato.

"Hay una mafia y todo lo que tú quieras, pero... ¿cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial hemos visto? El problema no es que haya muchas o pocas, el problema es cómo se hacen. Además el arte es un espejo de la realidad y nosotros los actores somos espejos de la sociedad", añadió.

El elenco de la serie que será estrenada el 8 de mayo por Claro Video y que ya se transmite por Paramount TV, lo compone, además de Zavala, de la O, Almeida y Ochmann, Plutarco Haza y Paulina Dávila.