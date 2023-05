Huelga de guionistas pone en peligro 5a temporada de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado sólo unos días desde que la huelga de escritores en Hollywood estallara; sin embargo, las consecuencias ya han empezado a notarse, ya que Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel han tomado la decisión de retransmitir sus episodios ante la falta de creativos. Sumado a esto también ha afectado a algunas de las cintas y series más esperadas al frenar sus actividades, entre ellas se encuentra la aclamada serie “Stranger Things” por la que esperan su quinta temporada.

Huelga pone en peligro la prodigiosa serie de los hermanos Duffer:

La producción creada por los hermanos Duffer es, sin lugar a dudas, una de las más exitosas en toda la historia de Netflix; sin embargo, su quinta y última entrega podría correr peligro pues a pesar de que todo indicaba que comenzaría a rodarse este mes de mayo, la huelga ha puesto en peligro su futuro.

Señalan que por motivos de la huelga no pueden avanzar la producción:

De acuerdo con un breve comunicado los creados de Once y compañía revelaron que, en apoyo a los guionistas, no seguirán trabajando, por el momento: "Aquí los Duffer. La escritura no se para cuando comienza el rodaje. Aunque nos emociona empezar la producción con nuestro increíble reparto y equipo, no es posible durante esta huelga", escribieron a través de sus redes sociales.

Un retraso por tiempo indefinido que deprime a los fanáticos:

Este retraso podría extenderse de manera indefinida, pues aseguraron que continuarán con los planes y reanudarán las filmaciones hasta que se llegue a un acuerdo con los escritores, lo que podría tardar varias semanas: "Esperamos que se llegue pronto a un acuerdo y que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y corto", finalizaron.

Declaran que por la huelga la serie podría salir dentro de 2 años más:

Aunque muchos fans han externado su apoyo y comprensión, la noticia los ha decepcionado, pues ya contaban los días para saber el desenlace de la historia que los ha mantenido al filo del asiento por casi siete años. Antes de la huelga se esperaba que la última temporada pudiera estar disponible a mediados 2024, pero con estas nuevas medidas, se postergaría hasta el próximo 2025.