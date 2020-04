"Hubiéramos quedado ahí muertas": Jóvenes que acusan a Mario Bautista de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.-Las cuatro jóvenes que acusan a Mario Bautista de abuso sexual: María Inés, Daniela, Isabel y Alexa, afirmaron hoy que el cantante de 24 años les entregó unas identificaciones falsas para que pudieran viajar de Guadalajara a Acapulco para encontrarse con él.

"Como ya sabía que somos menores de edad, (Mario Bautista) me dijo, ‘si quieres te voy a mandar unas credenciales falsas´ y me las mandó con su chofer”, aseguró María Inés quien conoció a Bautista en un bar de Guadalajara.

"Tienen nombre mio, de mi hermana, de Alexa y de Daniela. Nosotros nacimos en el 2002 y está del 2001...las fotos las sacaron de Instagram porque a nosotros no nos pidieron ninguna foto”, detalló.

Alexa es la única de las cuatro que es mayor de edad y todas aseguran que fueron a la casa del cantante creyendo que serían parte de un nuevo video musical y luego de ser parte de una fiesta en la que hubo drogas y alcohol, despertaron al otro día desnudas sin saber lo que había sucedido.

"Muchas personas como que no nos entienden por qué lo hicimos... honestamente yo me dejé ir por él porque honestamente yo sí me declaraba fan y pues me invitó y yo dije: tengo que ir, no pensé antes de actuar".

Por ahora, se encuentran aisladas y protegidas con seguridad pues aseguran que tanto ellas como su familia han recibido amenazas de muerte. Mientras tanto, el proceso legal en contra del intérprete ya comenzó bajo la acusación de corrupción de menores.

"Se les incita a los menores a consumir sustancias psicoactivas, se les sube a un avión con credenciales falsas, se les hace presión de que tienen que cumplir y se abusa de la confianza y la fé que le tienen por ser un personaje público", afirmó Alejandro Pineda, abogado de las cuatro mujeres.

En los exámenes de sangre que se les realizaron a todas ellas se encontraron drogas como marihuana, barbitúricos, ácido lisérgico (LSD) y éxtasis, sin embargo ellas afirman que nunca se habían drogado.

Sí me arrepiento porque nos pudo haber pasado algo, hubiéramos quedado ahí muertas y dije ‘cómo no pensé dos veces antes de actuar", reflexionó María Inés (17 años) durante la entrevista que ofreció para "Ventaneando".