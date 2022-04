Hoy se cumplen11 años del estreno "Judas" de Lady Gaga

Tijuana, Baja California.- Cuando Lady Gaga apareció en la escena musical fue un momento muy polémico pues ponía en la mesa nuevos sonidos, letras de temas polémicos, hablar de las mínorias y causar intriga con los 'looks' diferentes

Algunos dice que Gaga estuvo muy adelantada para su época. Entre las primeras canciones que elevaron la carrera de la artista se encuentran 'Poker Face', 'Alejandro' y 'Paparrazi'.

Actualmente, la cantante sacará este mes un sencillo llamado "Hold My Hand" para la película 'Top Gun: Maverick' la cual es una continuación a la estrenada en 1986. Además, se le ha visto en los últimos años en cintas como 'House de gucci' y 'Nace una estrella'.

Judas y su estreno hace 11 años

Sin embargo, su éxito 'Judas' estrenado un 15 de abril de 2011 marcó un antes y un después para la cantante. En su momento fue un acto de rebeldía mayor por escenificaba una lucha con los demonios que habítaban interiormente en la ídola de los 'Little monsters".

Esta canción enojo a muchos de sus seguidores pues se le miraba enamorada de 'Judas' un personaje bíblico y disfrazada semidesnuda de María Magdalena. Cabe recalcar que de manera provocativa la artista lo lanzaría a apenas días antes de semana santa. Su tema principal es la traición pues muchas ex parejas de ella la engañaron. Fue estrenado en su albúm Born This Way (2011).

Tras 11 años de la aparición del video, la comunidad de seguidores de la también actriz, comparten fotos con nostalgia en redes, como símbolo de admiración.