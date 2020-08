Hospitalizan de emergencia a Lalo Mora con síntomas de Covid-19

MONTERREY, NL.- Durante las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que el cantante Lalo Mora, fue hospitalizado con síntomas propios del COVID-19.

Lalo Mora Jr. hijo del cantante, fue quién confirmó la noticia a través de la página oficial de Facebook de Los Herederos de Nuevo León.

Junto a un emotivo texto que explicaba la situación, el ahora líder de la banda norteña adjuntó un video de su conversación con su progenitor.

"Querida gente, familia, amistades y fans de Don Lalo Mora, ´El Rey de Mil Coronas´: En este momento papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de Covid. En unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo. Les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño, de antemano gracias".

Por su parte, Lalo Mora afirmó que esta bien y que no pasa nada pues no hay que tenerle miedo a la muerte, pero su hijo no pudo resistir a lo que su padre estaba diciendo ya que todo indica que el cantante podría ser un posible caso positivo a Covid-19, pero los resultados oficiales aún no llegan.