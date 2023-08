Hospitalizan a Elton John tras sufrir caída en su domicilio

FRANCIA.- El músico Elton John, de 76 años de edad, ingresó al hospital este fin de semana después de tener un accidente mientras se encontraba en su residencia en Niza, Francia.

El cantante de las populares canciones "I'm Still Standing" y "Can You Feel the Love Tonight" fue ingresado en la sección ortopédica del hospital Princess Grace en Mónaco para recibir atención médica de manera precautoria.

Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa en el sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución”, informó John Reid, el representante del artista al Daily Mail este lunes.

Afortunadamente el accidente no fue tan grave, pues según Reid, Elton ya recibió el alta médica.

Después de los controles, fue dado de alta inmediatamente esta mañana y ahora está de regreso en casa y goza de buena salud", añadió.

Crédito: Agencia México

Ya no dará conciertos, pero continuará produciendo música

Luego de finalizar su tour de despedida de Yellow Brick Road, el cantante decidió pasar el verano en la Riviera francesa con su esposo, David Furnish, y sus dos hijos.

Crédito: Agencia México

Pese a que ya no brindará conciertos, Elton no ha descartado seguir produciendo nueva música para sus seguidores. “Las giras son agotadoras para mí ahora y me alejan de mi familia y de mis hijos”, explicó sobre los motivos que lo hicieron alejarse de los escenarios anteriormente.

Como se recordará, a principios del mes de agosto, el británico fue fotografiado mientras cenaba con Kevin Spacey después de que el actor fue absuelto de su juicio por agresión sexual.

Te puede interesar: Captan a Elton John cenando con Kevin Spacey en Francia