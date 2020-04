Hospitalizan a Cecilia Romo por Covid-19

Cd. de México, México.- La actriz Cecilia Romo se encuentra hospitalizada tras contagiarse con el coronavirus, de acuerdo con su hija, Claudia González Romo Edelman.



Claudia pidió a los integrantes del grupo de Facebook Mexicanas en el Mundo Oficial que alzaran sus oraciones para la recuperación de la salud de su mamá, de quien se encuentra apartada puesto que la hija de la famosa radica en Nueva York.



Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca", escribió.