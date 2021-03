Hospitalizan a Alfredo Ríos “El Komander”

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Ríos, mejor conocido en el mundo artístico como “El Komander”, publicó a través de sus redes sociales que está hospitalizado.

El famoso está internado debido a que comió un pescado en mal estado, lo que le habría provocado una fuerte infección estomacal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue a través de un video publicado en sus redes donde explicó que lleva días sintiéndose mal.

“La semana pasada no sé, sentí un malestar, sentí un malestar estomacal, y no me sentía muy bien”, dice en el video.

“Tengo una pequeña infección, ni tan pequeña. Quería grabar un video el día de hoy, no se pudo, pero bueno, aquí estamos, tratándonos para tratar de estar mejor, saludos”, dijo el cantante.

En el material, se le ve en una cama de hospital, y contó que este martes el dolor se estómago se volvió insoportable, por lo que está hospitalizado.

“Estuve un poco malo de la panza, el domingo no avancé nada y hasta el día de hoy ya me vine con el doctor, el doctor no me dejó venir, y... y pues bueno, acá me tienen con este desmadre de medicamento”, menciona el cantante.

Afirmó que por el momento se encuentra en observación y que afortunadamente lo suyo no es nada de cuidado.

“Qué bueno que hay redes sociales porque si no pues, estuviera aburrido ahí”, bromeó.