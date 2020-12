Hospitalizado, Arcángel revela que padece una enfermedad cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- El artista Austin Santos, reconocido en el medio musical como Arcángel, puso en alerta a sus seguidores tras dar a conocer que luego de presentar una falla cardiaca, ahora le han detectado un problema cerebral.

Asegurando que no le gustaría partir de este mundo tan joven, el cantante de música urbana que ha colaborado junto a Maluma y Wisin & Yandel, entre otros, confesó parte del difícil momento que está viviendo al ser informado de su estado de salud.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro, pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar!”, inició su mensaje Arcángel en Instagram.

De la misma manera, el intérprete expresó sus mejores deseos para toda la gente que lo rodea, y prometió seguir luchando contra sus padecimientos.

“Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás! Deseo ver a mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente! Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo! Agradecido infinitamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración! (Honor, lealtad y respeto) hasta que se seque el mar y llueva para arriba! Gracias a Dios por los fanáticos como los que tengo. Les prometo seguir luchando”, finalizó.

Este anuncio llega luego de que en septiembre de 2019 fuera hospitalizado tras sufrir un preinfarto, por lo que sus seguidores no dudaron en enviarle diversos mensajes de aliento y sus oraciones para que su estado de salud mejore.