Horacio Villalobos se disculpa con la comunidad trans, pero no con La Bogue

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser acusado de transfóbico, Horacio Villaobos dejó en claro que no tiene problemas con la comunidad trans, sino con Alejandra Bogue.

Así lo dijo el propio conductor de “Venga la Alegría”, quien explicó en una entrevista a El Universal que su conflicto con la actriz no es por su identidad sexual, sino por la falta de profesionalismo que mostró en la gira de “Desde Gayola”.

“Ella tenía adicciones muy fuertes y yo tuve que ser muy duro con ella y con todos, porque éramos un grupo muy vulnerable, un grupo que iba por la República en plena guerra contra el narco, y yo les pedí que, si tenían vicios, los practicaran en sus casas, no en la gira, porque luchábamos contra misoginia, homofobia en ese entonces y teníamos que demostrar una ética y un profesionalismo”, dijo Villalobos.

El problema acrecentó poco después de que “La Bogue” saliera del show, pues además de enterarse de sus adicciones, también supo que habló mal de él en el programa “GUAU” del periodista Alex Kaffie.

“Cuando se va, me entero de muchas cosas que pusieron en riesgo a la compañía y eso m e enojó. Mi pleito es con ella y sólo con ella, no es con la comunidad trans, a ellos los amo y los abrazo, trabajo y he trabajado con ellos a lo largo de mi carrera”, aclaró.

Luego de años de comentarios contra el otro, todo se complicó en 2017 cuando “La Bogue” aseguró en un video de Facebook que sufría de abuso psicoemocional por parte de Villalobos.

“El pleito llegó a que ella hizo un video espeluznante que aparentemente cansada de que nosotros la atacábamos, explotó hace cuatro años y desde entonces dejé de referirme a ella y nunca más lo volví a hacer hasta ahora”, comentó.

Respecto a las acusaciones de Natalia Téllez sobre su supuesta transfobia por referirse a Alejandra por su antiguo nombre, Horacio nuevamente se defendió.

“Yo no sé Natalia Téllez de dónde saca el que dice que yo constantemente me refiero a ella por su ‘dead name’ y eso es mentira, porque yo de ella tengo años sin hablar y me dijo que además era transfóbico sin tener pruebas”, lamentó.