Horacio Villalobos responde a Natalia Téllez tras acusarlo de transfóbico

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue durante la transmisión del programa "Netas Divinas", de Imagen Televisión, que la presentadora Natalia Téllez defendió a las personas trans y arremetió contra Horacio Villalobos por un problema que tuvo con Alejandra Bogue, a lo que el conductor del programa "Venga la Alegría" respondió.

Luego de que Natalia Téllez arremetiera en contra del conductor de ‘Venga la Alegría’, Horacio Villalobos, este le respondió a la actriz y conductora a través de sus redes sociales tras haberlo señalado de ‘transfóbico’ por comentarios que habría realizado sobre Alejandra Bogue.

A través de Twitter, Horacio Villalobos rompió el silencio. Contó que la conductora de Netas Divinas estaba en un error. Dijo que desde siempre ha defendido la diversidad y ha luchado contra la homofobia y transfobia.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado. Al igual como lo hice en las distintas giras que hicimos juntos en ‘Desde Gayola’. A las pruebas me remito”, comentó Horacio Villalobos en un hilo de Twitter, en donde tocó el pleito con Alejandra Bogue.

Explicó que cuando trabajó con Alejandra Bogue (mujer trans) en "La Bogue" de Telehit, él la defendió de muchas agresiones. Sin embargo, después no se llevaron bien. La relación terminó. Por ello, rescató que Téllez no conoce toda la versión de la historia al llamarlo transfóbico.

“Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace “Transfóbico” como lo afirmas”, indicó el conductor de TV Azteca.

Agregó que desde hace años no habla de ella, pero que Alejandra lo "sigue atacando".

“Durante el tiempo que estuvo en ‘Desde Gayola’, puso en riesgo nuestro trabajo por sus adicciones y comportamientos erráticos. Yo le pedía constantemente a la compañía que si tenían vicios se controlaran, ya que éramos un grupo vulnerable. Ella hizo caso omiso”, comentó Horacio Villalobos. Estando de acuerdo que no podía lucrar con el trabajo de años de nosotros. Ella los interpretó. Nada mas. Así que te invito a que demuestres tu dicho. — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Finalment, Villalobos acusó a Natalia Téllez de homofobia:

“Si tanto me odia Alejandra Bogue, ¿por qué intentó contactarme hace dos años para hacer las paces? Infórmate antes. Podría pensar que tus "dichos" son producto de homofóbia hacia mi persona, incluidos por tu amistad por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad”, resaltó Horacio Villalobos etiquetando a Natalia Téllez. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Horacio villalobos (@horacitu_oficial)

Natalia Téllez acusó a Horacio Villalobos de transfobia

Tras la declaración de Natalia Téllez durante su participación en el programa de Imagen Televisión, "Netas Divinas", donde acusa de transfóbico al conductor de "Venga la Alegría" por presuntamente discriminar a Alejandra Bogue. Esto fue lo que dijo:

“Ha utilizado el rol de Alejandra ‘la Bogue’ como un gag cómo para hablar de fealdad, para ridiculizar, para hablar de edad (…) no son fechas para utilizar en comedia algo que no solamente es agravante, sino que es muy peligroso. Desproteges a todas las niñas trans que a lo mejor están en una provincia viviendo en una sociedad completamente machista, completamente desprotegidas y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia", afirmó.

Y durante la misma participación la presentadora de televisión hizo la siguiente aclaración: "Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género y creo que usarlo con sorna, con violencia y con crueldad no solamente es muy triste sino lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque es un delito”, defendió Natalia.