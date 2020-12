Horacio Villalobos deja programa de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras onces años de estar al frente de “Farándula 40”, el sábado pasado Horacio Villalobos anunció que el proyecto llegó a su final, como parte de los estragos que ha dejado la pandemia este año.

Fue a través de la emisión del pasado fin de semana donde el presentador anunció que el programa se acabó después de once años ininterrumpidos de estar al aire, pero la actual contingencia orilló a la producción a no poder costear la realización del programa sabatino.

Damas y caballeros llegó el momento de decir adiós. Empecé el programa diciendo: No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla… y todo tiene un final, nada es para siempre… la razón que nos dieron nuestros jefes es que evidentemente estamos viviendo una recesión provocada por el Covid, entre otras cosas ha afectado a las empresas, las ventas, etcétera. Por ende, vamos a salir del aire, lo cual nos da mucha tristeza porque amamos este espacio”, expresó Villalobos.