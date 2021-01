Horacio Pancheri se tatúa en honor a Marimar Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un año de relación entre Marimar Vega y Horacio Pancheri, quedó sobre tinta la evidencia del amor que se expresan los actores, a decir del galán de novelas que confesó que en gratitud al apoyo recibido de su pareja, ha decidido tatuarse en su honor.

A finales del año pasado, el actor aseguró además que la cuarentena y la convivencia diaria han fortalecido su relación con la mexicana y admitió que estaría dispuesto a plasmar en su piel algo relacionado con ella, pues es una amante de los tatuajes.

"Sus ojos, su cuerpo me tatuaría. Claro, ¿por qué no? Me encantan los tatuajes, quién dice que el día de mañana me tatúe su nombre, estoy muy enamorado", dijo en ese entonces durante un encuentro que sostuvo con diferentes medios de comunicación.