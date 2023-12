Horacio Pancheri revela que polémica con Samadhi Zendeja lo afectó emocional y económicamente

Ciudad de México.- Horacio Pancheri se puso en la mira pública, después de que Samadhi Zendejas lo señalara por enviarle un mensaje ofensivo.

Aunque en su momento Pancheri justificó que su cuenta había sido hackeada, terminó por ser objeto de críticas, por lo que durante la celebración de su cumpleaños, decidió sincerarse y explicar lo que pasa en su vida desde ese incidente.

Si me ha sorprendido mucho la reacción del público, la agresión, las agresiones a un comentario que no fue realmente como se vio, pero bueno, pasó, pasaron como 5 o 6 semanas ya del momento”

Explicó Pancheri en entrevista para Televisa Espectáculos.

Ataques recibidos

El artista reveló que los ataques recibidos en redes sociales lo alteraron emocionalmente. “A mí sí me afectó tanta agresión, tantos insultos hacia mi familia, hacía mi hijo, hacía mi mujer, hacía un bebé que no tiene nada qué ver. Al final uno piensa y dice ‘¿dónde estamos viviendo? ¿por qué tanta mala onda con la gente?”, expresó.

Asimismo, Horacio reflexionó sobre su profesión y subrayó: “Somos figuras públicas, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y lo que decimos, pero el mensaje por sobre todas las cosas es, y me conoces, que amo México, amo este país y a las mujeres, así que al que se sintió ofendido, mil disculpas”.

No obstante, el ex de Marimar Vega y Paulina Goto reveló que sus ingresos se vieron afectados por esta polémica. “Seguimos trabajando, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad porque bueno, es entendible que unas marcas se han caído en ese momento y no está bueno porque yo no juego con mi carrera, no juego con mi reputación, he construido una carrera muy importante en México y quiero seguir haciéndola”, declaró.

Externa asombro

Finalmente, Horacio Pancheri externó su asombro por la forma en que las personas se comportan en redes sociales en torno a los temas controversiales.

“La gente dice ‘¿por qué no estás en las redes?, ¿por qué desapareciste?, la verdad que sí me sentí como mal de la agresión, y no para hacerme la víctima, sino ¡wow!, stop, o sea, ¿qué es esto de las redes?, al final uno comparte la vida de uno, y así como te dicen cosas muy lindas, son violentas también”, manifestó.