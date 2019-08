Honrará Humberto Zurita memoria de Christian Bach con viaje

A casi medio año de la muerte de Christian Bach, su viudo, Humberto Zurita, reveló que en breve realizará un viaje junto a sus hijos Sebastián y Emiliano para honrar la memoria de la actriz.

En entrevista para la cadena Telemundo, el actor contó: “nosotros estamos planeando un viaje. Teníamos esa costumbre como familia, que siempre las navidades, el año nuevo y los veranos, siempre la pasábamos juntos, en familia; hacíamos un viaje por alguna parte del mundo”.

“Este año mis hijos y yo estamos planeando ir precisamente a su tierra natal, que es Buenos Aires, Argentina, y hacer todo un viaje de 16 días aproximadamente. Ha sido muy conmovedor para mí el estar sentado con mis hijos planeando este viaje como lo planeábamos siempre con Christian, pero bueno, esta vez seremos los tres solos”, agregó.

Asimismo, confesó que, tras la muerte de Christian, se ha unido más a los jóvenes actores. “Quizá lo que más le agradezco es los dos hijos que me dejó y que finalmente hoy, tenemos una alianza muy poderosa. Así es la vida, de pronto; tiene que ocurrir una desgracia, una tragedia tan fuerte, como para que de pronto, no es que no haya tenido este contacto que tengo con mis hijos, pero hoy es muy monolítica la unión que tenemos, nos juntamos mucho, hablamos mucho”.

Descartando cualquier inicio de romance, después de ser vinculado sentimentalmente a Kika Edgar, Humberto Zurita asegura que por el momento solo sigue recordando día a día a quien fuera su compañera de vida por casi 40 años.