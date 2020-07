Hipotiroidismo: La rara enfermedad de Eugenia León

Hermosillo, Sonora.-Poco se ha hablado en los medios de comunicación sobre el hipotiroidismo, la enfermedad que a finales del año pasado le detectaron a la cantante Eugenia León.

Este silencioso padecimiento es el resultado de la deficiencia de la hormona tiroidea en la glándula tiroides, lo que afecta varias funciones vitales del cuerpo como el metabolismo, la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y, en el caso de la intérprete, las articulaciones del cuerpo.

En entrevista para “Ventaneando”, dijo que no sabía que estaba enferma hasta que el doctor le mencionó dos cirugías para injertar músculos en la espalda y el tendón de un donante.

“El doctor que me vio y operó, cuando me pusieron un músculo de mi espalda y el tendón de un donante, le pregunté ‘¿por qué cree que me pasa eso?’, y dice ‘yo tampoco lo sé, es probable que sea el hipotiroidismo que tiene’ (…) porque afecta muchísimas áreas del cuerpo y una de ellas son las articulaciones y los tendones”, explicó León.

La cantante de “La paloma” dijo que, al sufrir también fibromialgia, no supo desde cuándo estaba enferma de hipotiroidismo, pues ambas enfermedades tienen síntomas muy similares.

“Yo ni sabía que tenía (hipotiroidismo) hasta este año, finales de 2019. Como también tengo fibromialgia, y tienen síntomas padecidos, como el agotamiento crónico que vienen unos bajones de energía espantosos, dolor de articulaciones, intolerancia al frío (…) llevo como dos meses de no usar el cabestrillo y estoy tomando rehabilitación”, comentó.

El hipotiroidismo debe ser tratado inmediatamente con un médico endocrinólogo.