“Hipócrita no soy”; Eduardo Yáñez habla de su relación con la prensa tras reciente encontronazo con reportero

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Yáñez se reencontró con la prensa luego de que hace algunas semanas tuviera un encontronazo con un reportero del programa Venga la Alegría.

Después de que este incidente lo volviera a poner en la mira del público por sus reacciones contra los periodistas, el actor rompió el silencio y se defendió de las acusaciones en su contra.

“Como ser humano que soy, bien humanote, tengo mis variaciones, arriba y abajo, pero hipócrita no soy, esa es la verdad, y cada quien tiene sus motivos para hacer algo”, explicó en entrevista para el matutino de TV Azteca.

Por otra parte, el artista aprovechó el momento para alentar a las personas a que se vacunen, pues considera que es una responsabilidad de las personas hacerlo cuando llegue su momento.

“Es una obligación de todos para cooperar con todos, el país está pasando por un momento muy desafortunado de contagios, en cuanto alguien tenga acceso a una vacuna real y que funcione, pues hay que ponérsela. Yo ahorita estoy aquí, así que voy a esperar mi turno y ya iré a vacunarme”, dijo.

Al ser cuestionado sobre por qué no se vacunó en Estados Unidos, pues cuenta con la nacionalidad estadounidense, Eduardo detalló: “vengo de allá, estuve allá, pero en Los Ángeles la cuestión es que también tienes que hacer una cita, y me tocaba a mi por abril o algo así, yo soy Yáñez, la “y” griega está de &%$*, entonces vamos a ver aquí cuando me pueda registrar o algo”.

Por último, Lalo se pronunció en contra de los famosos que actualmente están buscando obtener un cargo político y descartó tajantemente unirse a esa lista.

“No, yo creo que México está adoleciendo actualmente de que los que ocupan los puestos políticos realmente no están preparados para dirigir a un país”, comentó.