Hilary Duff regresa a la música muy bien acompañada

ESTADOS UNIDOS.- Hilary Duff ha vuelto a la música y esta vez lo hizo de la mano de su esposo Matthew Koma.

La pareja lanzó su versión de "Never Let You Go" de Third Eye Blind este miércoles. La canción fue hecha en colaboración con el productor RAC y en homenaje a Stephan Jenkins de Third Eye Blind, de quien Koma dijo en su Instagram que es un gran admirador.

El tema viene junto con las ‘lyrics’ de la canción, por lo que se podría decir que es un buen regreso para la cantante que había pasado tanto tiempo alejada de la industria musical.

Cabe recordar que la última vez que vimos a Duff en la música habría sido bajo el lanzamiento de su álbum Breathe In de 2015.

Si bien la pareja había anunciado el lanzamiento de la canción en Instagram la semana pasada, el tema fue grabado en diciembre.

El 14 de diciembre, la estrella de Younger publicó una selfie de ella y Koma en un estudio de música que entusiasmó a los fanáticos. La publicación no reveló lo que estaban grabando, pero después de esa selfie, una cuenta de fanáticos de Duff en Twitter compartió un video de las redes sociales de RAC que reproducía un clip de la canción. En él, "Never Let You Go" se escucha claramente.