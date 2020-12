Hijos de potrillo celebran en grande cumpleaños de su mamá

REDACCIÓN.- A punto de despedir el año y más guapa que nunca, América Guinart celebró un año más de vida rodeada del amor y cariño de sus más grandes amores: sus hijos. Alex, Camila y América Fernández, así como la misma festejada, compartieron en sus redes sociales algunos vistazos de esta inolvidable celebración, con la cual la familia arrancó oficialmente la temporada de festejos por la Navidad y el Año Nuevo.

América, una de las mellizas de El Potrillo, publicó en su cuenta de Instagram algunas postales de la celebración, dejando ver que el escenario del festejo al parecer fue la casa del cantante en Puerto Vallarta. "¡Felicidades mami ¡Te amo con toda mi alma! Que todos tus deseos se vuelvan realidad y sigas siendo una persona tan cariñosa, entregada y hermosa en todos los sentidos, ¡toda la vida!", escribió la joven, quien para esta ocasión se dejó ver guapísima con unos shorts blancos y un top con transparencias.

La cumpleañera no fue indiferente a las palabras de su hija, y le respondió de la forma más cariñosa. "¡Gracias amor de mi vida! Ojalá así sea. Mi deseo es cumplir muchos, muchos más con ustedes a mi lado. Te amo con todo mi ser", escribió la guapa tapatía, quien ha confesado que sus hijos han sido siempre su mayor prioridad.

América celebró su cumpleaños junto a sus hijos.

Alex Fernández, el mayor de los hijos de América y El Potrillo, tampoco pasó por alto el cumpleaños de su mamá y le dedicó un sentido mensaje: "¡Feliz cumpleaños a la mejor mamá de todo el universo! Te amo con todo el corazón mami", escribió el joven cantante al compartir una foto junto a ella. "¡Gracias amor de mi vida! Que Dios nos deje celebrar muchísimos juntos. Te amo", comentó por su parte la festejada.

Alex Fernández al lado de su madre, América Guinart.

Camila y su esposo Francisco Barba también estuvieron en la celebración. La joven fue de las primeras en felicitar a su mamá en redes sociales, dedicándole un extenso y muy sentido mensaje. "Gracias mamá por enseñarme que nada es imposible, que el amor siempre es sincero y que si tu corazón te habla lo escuches. Por enséñame que es ser una mujer fuerte con bondad, empatía y a cómo vencer mis miedos sin pensármela dos veces. Todo lo bueno de mí es gracias a ti... ¡Feliz cumpleaños! Espero que seas eterna", escribió ayer al compartir una serie de nostálgicas fotos.

Camila y su esposo Francisco Barba también estuvieron en la celebración.

Durante el festejo, Camila compartió además en sus Instagram Stories un par de videos del emocionante momento en el que América sopló la velita de su pastel de cumpleaños. "Espero que cumplas muchos, muchos más porfis, porque el mundo necesita más personitas como tú", escribía ayer la joven cantante al felicitar a su mamá.

A la orilla del mar celebró su cumpleaños América Guinart.

Entre las fotos que América compartió de su festejo no podía faltar el posado con su futura nuera, Alexia Hernández, la prometida de Alex. La mamá de tres reveló hace poco que ha estado muy presente en los preparativos de la boda de su primogénito. “Así como me involucré en todo lo de la boda de Cami y como la mamá, así ando con Alexia, claro, con Alexia y su mamá también.... Sí me llevo muy bien con ella, la quiero mucho, es como una hija para mí… todo es con todo mi amor”, contó hace un par de meses a Ventaneando.

"En este año en el que hemos vivido tanto caos, dolor, pérdidas, incertidumbre, desgracias... Me siento afortunada de llegar a cumplir un año más de vida con mis seres queridos cercanos vivos y sanos también. Mi deseo de cumpleaños: que todo vuelva pronto a la normalidad", escribió América al hacer una reflexión sobre este año que está por concluir.