Hijos de Tom Hanks actualizan estado de salud de sus padres

ESTADOS UNIDOS.- Los hijos de Tom Hanks, Colin y Chet, han recurrido a redes sociales para informar sobre la actual condición en la que se encuentran sus padres luego que ambos dieran positivo a la prueba de COVID-19.

"Estamos muy agradecidos por el gran apoyo de todos", tuiteó la ex estrella de Life In Pieces, Colin Hanks. "Mis padres están recibiendo una atención excelente en Australia y les está yendo bien (y de buen humor) dadas las circunstancias", escribió.

Añadió: "A pesar de que estoy en Los Ángeles y no los he visto en más de 3 semanas, hemos estado en contacto constante y estoy seguro de que se recuperarán por completo".

Por su parte Chet Hanks publicó un video en Instagram, diciendo que acababa de hablar por teléfono con sus padres.

“Despierta a todos. Sí, es verdad, mis padres contrajeron coronavirus. Loco”, dijo. "Ambos están en Australia en este momento porque mi papá estaba filmando una película allí. Acabo de hablar por teléfono con ellos. Los dos están bien. Ni siquiera están tan enfermos. No están preocupados por eso. No están tropezando, pero obviamente están tomando las precauciones de salud necesarias, no creo que sea algo de lo que preocuparse demasiado. Agradezco la preocupación de todos y los buenos deseos. Creo que todo va a estar bien. Lo aprecio. Todos se mantengan a salvo allá afuera. Mucho amor’’, señaló.

Hanks y Wilson se encontraban en Australia con motivo de la preproducción de la película, aún sin título de Elvis Presley de Baz Luhrmann de Warner Bros. El dos veces ganador del Oscar Hanks interpretará al antiguo Coronel Tom Parker de Presley en el proyecto.