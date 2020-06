Hijo mayor de Carlos Baute comienza proceso de demanda por pensión alimenticia

ESPAÑA.- José Daniel Baute Arellán, de 31 años hijo biológico del cantante Carlos Baute, comenzó un nuevo litigio en su contra, exigiendo una pensión alimenticia, ya que se encuentra en una situación económica difícil.

El joven, quien apenas en 2013 fue aceptado por Baute como su hijo, afirma que su situación económica es muy complicada, ya que tuvo que salir de su natal Venezuela para radicar en España para llevar la demanda por paternidad en contra de Baute.

Desde dicho año, a pesar de haber ganado el juicio y ser reconocido como hijo legítimo, José Daniel no ha vuelto a ver a su padre desde entonces.

“Yo estoy en un trabajo precario, no hay mucha actividad y luego vino el tema de la pandemia y se agudizó mucho más mi situación, por eso hable con Fernando (Osuna) y le plantee esta situación y me dijo que ‘independientemente de que ya seas mayor de edad, él en ningún momento te ha ofrecido esa mano, no ahora, sino nunca y por eso hacemos esta reclamación”, comentó.

Baute Arellán es producto de una relación que Carlos tuvo en la adolescencia con Náyera Arellán.

“Ellos fueron vecinos, cuando ella se quedó embarazada, ella le avisó, él lo sabía, de hecho, mi abuela fue a la casa de él y le dijo ‘oye, pasa esta situación’ y la respuesta de ellos fue cerrarle la puerta en toda la cara y a los meses ellos se mudaron, por eso a mi familia le costó mucho saber que yo podría abrir esa herida”, aseveró.

Con información de Tv y Novelas.