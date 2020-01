Hijo del “Loco” Valdés arremete contra Yolanda Andrade

A pesar de que Cristian Castro ha preferido mantenerse al margen de las declaraciones entre Yolanda Andrade y su madre, Verónica Castro, por su supuesto romance y boda, el que decidió salir en defensa de la primera actriz es Marcos Valdés, hijo del comediante Manuel “El Loco” Valdés.

Marcos no dudó en arremeter en contra de Andrade durante su encuentro con los medios de comunicación y sin miramientos expresó:

“Yo creo que se tropezó, ¿no? creo que esas cosas deben ser privadas. Cuando realmente sientes amor por alguien, el éxito radica en ser discreto y respetar a una señorona que es Verónica Castro. Me cae muy bien, no sé para qué hace esas declaraciones, no las necesita hacer. Creo que Yolanda no necesita, es muy talentosa. La verdad ahí se me cayó porque se me hacía fantástica”.

Previo a estas declaraciones, el actor aseguró que su padre no ha hecho caso a todo los dimes y diretes entre las dos conductoras. “No hace caso señores, estamos hablando de una de las divas más importantes que ha dado México. Habría que respetar la imagen que tiene Verónica y criticarla como actriz, su vida privada solamente la sabe ella”.