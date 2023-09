Hijo de Yolanda Ciani se defiende y niega maltratos a la actriz

Ciudad de México.- Tras la muerte de Yolanda Ciani el 3 de septiembre, su hijo Luis Alberto Romero Ciani se colocó en la mira pública, después de que fuera señalado como sospechoso de la muerte de su madre, ya que se reumoraba que la maltrataba.

Según los informes, un día después de la muerte de la actriz, dos sujetos se presentaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a Luis Alberto por presuntos maltratos a la artista.

Con dicho escenario Romero emitió un comunicado por medio de la firma Salinas León Abogados, donde se pronunció sobre el tema.

Mi madre, Yolanda Ciani, lamentablemente falleció después de batallar algunos años con una enfermedad terrible como lo es la demencia senil avanzada. Ante su pérdida y el profundo dolor que siento de ya no tenerla conmigo, mi luto se ha visto empañado con una serie de acusaciones sin fundamento que desafortunadamente han trascendido en los medios de comunicación”

Interponen denuncia

Sobre la persona que interpuso la denuncia en su contra, el hijo de Ciani detalló:

“Alejandra Muñoz Vergara, quien fue acogida por mi mamá desde recién nacida ante el abandono de sus padres biológicos, y traída a nuestro hogar por una trabajadora doméstica, presentó una denuncia atroz por el hecho delictivo de feminicidio. Cabe mencionar que ella vivió toda la vida en nuestra casa, que mi mamá, si bien nunca la adoptó legalmente, la trató siempre como una hija y me enseñó a cuidarla y a quererla como si fuera mi hermana; sin embargo, ante la confianza absoluta que le tenía, ella se aprovechó del deterioro de salud de mi mamá para prácticamente dejarla en la calle, saqueando sus cuentas bancarias y los recursos económicos que tenía (…) Hace aproximadamente tres meses, al ya no haber beneficio económico alguno que la mantuviera cerca de mi mamá, me dijo ‘Yolanda me tiene hasta la madre’, tomó sus cosas y se fue de la casa”.

Y agregó: “el mismo 3 de septiembre, de madrugada, se presentó la autoridad ministerial en el Funeral de mi mamá, teniendo conocimiento en ese momento de la denuncia que esta mujer había iniciado, proporcionando desde aquel momento todas las facilidades a los agentes de investigación y peritos para que hicieran su trabajo, incluso, con todo el dolor de mi corazón, permití que se llevaran el cuerpo de mi mamá”.

Pone de su parte

Tras manifestar que ha puesto todo de su parte para que las autoridades hagan su trabajo y se deslinden responsabilidades, Luis Alberto confesó: “aún estoy en shock por la pérdida de mi mamá, he tenido que enfrentar días muy difíciles, y lo que más me duele es que mi mamá haya sido sometida a una necropsia, pues nadie quisiera que jamás un ser humano pasara por eso. Actualmente hay una investigación en curso (…) ya mis abogados se encuentran preparando una serie de denuncias por los probables delitos que cometió en contra del patrimonio de mi mamá, y una demanda por daño moral, ante la terrible afectación que ha generado con sus acciones”.

Finalmente, el descendiente de la actriz manifestó: “Deseo terminar pronto esta pesadilla, y se me permita seguir viviendo mi duelo, mi irreparable pérdida, mi luto, en paz”.